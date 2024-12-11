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Коммерсантъ FM
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Шольц направил в Бундестаг запрос о вотуме доверия правительству

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подписал и направил в Бундестаг (парламент) запрос о вотуме доверия ему и его правительству. Голосование по этому вопросу состоится 16 декабря. Как ожидается, поскольку правящая коалиция раскололась, а в парламенте теперь составляет меньшинство, в доверии господину Шольцу депутаты, вероятно, откажут.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Олаф Шольц

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Так я бы хотел открыть путь к досрочным выборам в Бундестаг»,— написал Олаф Шольц в соцсети X. Он сопроводил пост фотографией, на которой подписывает запрос о вотуме доверия на имя председателя парламента Бербель Бос. Если досрочные парламентские выборы состоятся, они могут пройти 23 февраля 2025 года.

Вопрос о вотуме доверия правительству Олафа Шольца должен быть вынесен в Бундестаг, поскольку с выходом Свободной демократической партии (СвДП) правящая коалиция, в составе которой остаются Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера и «Зеленые», теряет большинство в парламенте. Из 733 мест в Бундестаге они занимают 324. Коалиция распалась из-за множества разногласий, в том числе по вопросу бюджета на следующий год и заложенных в него средств для Украины.

Если Олаф Шольц не заручится доверием парламента, президент Франк-Вальтер Штайнмайер в течение 21 дня должен будет принять решение о роспуске парламента. В течение 60 дней после этого должны пройти выборы. Несмотря на то что в течение некоторого времени рейтинги действующего главы правительства падали, последние опросы показывают значительное сокращение разрыва между ним и его главным соперником — главой ХДС Фридрихом Мерцем (43% и 45% соответственно).

О кампании канцлера ФРГ — в материале «Ъ» «У Олафа Шольца совпали все обстоятельства».

Лусине Баласян

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