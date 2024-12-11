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В Ростовской области три человека погибли в пожарах за минувшую ночь

В ночь с 10 на 11 декабря в Ростовской области на пожарах погибли три человека. Все возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В хуторе Грачев Боковского района пожар возник из-за оставленной на плите кастрюле. Очевидцы вызвали специалистов МЧС, когда огонь охватил кровлю частного дома. Пожар был ликвидирован на площади 100 кв. м., мужчина погиб. Другой пожар произошел в поселке Зимовники на ул. Ленина, 199. Из-за непотушенной сигареты погиб 53-летний местный житель. Возгорание ликвидировано на 20 кв. м.

Также пожар произошел в Каменск-Шахтинском. Возгорание устроила женщина с болезнью Альцгеймера, ее деревянный дом полностью сгорел.

Ева Китаева

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