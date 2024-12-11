Хинштейн ожидает ревизий Счетной палаты и Генпрокуратуры в Курской области

Врио главы Курской области Александр Хинштейн инициирует комплексную ревизию в регионе со стороны Счетной палаты и Генеральной прокуратуры. Об этом сам политик сообщил в интервью «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Коррупционное очищение неизбежно»,— заявил врио губернатора. Эти и другие меры, направленные на «решение проблем в регионе, «вызовут понимание отнюдь не у всех», уверен политик: «По опыту знаю: большинство из тех, кто привык воспринимать бюджет в качестве дойной коровы, не готовы сдаваться без боя».

Господин Хинштейн рассчитывает на поддержку силовых ведомств и федерального центра в целом, а также на квалификацию уже имеющейся в Курской области команды руководителей соответствующих ведомств. «Важно понимать, что любое сопротивление тем изменениям, какие мы уже начали проводить,— это попытка сопротивляться задачам, поставленным главой государства и отвечающим сегодняшним вызовам времени»,— отметил врио главы региона.

Подробнее — в интервью Александра Хинштейна «Ъ».

Григорий Лейба