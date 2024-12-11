На свердловской трассе в ДТП с тремя машинами погиб человек

На 59 км свердловской трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись автомобили Skoda Octavia, Toyota Land Cruiser и Lada Niva. В результате ДТП погибла 44-летняя пассажир Skoda, сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, 70-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с машинами Skoda Octavia и Lada Niva. В результате пассажир Skoda погибла, а второго пассажира и 39-летнего водителя доставили в больницу с травмами. Кроме того, пострадал водитель Lada Niva.

На данный момент органы внутренних дел проводят расследование.

Напомним, за неделю со 2 по 8 декабря в Свердловской области сотрудники госавтоинспекции зафиксировали 627 ДТП. В них погибли шесть человек.

Виталий Красиков