За неделю в Свердловской области зафиксировали 627 ДТП

За неделю со 2 по 8 декабря в Свердловской области сотрудники госавтоинспекции зафиксировали 627 ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства. В них погибли шесть человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным региональной госавтоинспекции, сотрудники ДПС пресекли 10,3 тыс. нарушений ПДД, из которых 1,2 тыс. совершили пешеходы. Водители совершили 9,1 тыс нарушений. С признаками опьянения водительских прав лишили 170 человек.

Сотрудники ДПС зафиксировали 170 случаев выезда на встречную полосу в нарушение ПДД, 190 непредоставлений преимущества пешеходам. За тонировку зафиксировали 1,3 тыс. нарушений, за ремни безопасности — 2,6 тыс., а за перевозку детей без автокресел — 207.

Напомним, ранее в Свердловской области за сутки задержали 40 водителей без прав и 44 водителя в состоянии опьянения. За это им грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ксения Тарских