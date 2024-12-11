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В Казани водитель без прав на «Ладе» врезался в столб, пострадали пассажиры

В Казани произошла авария с участием автомобиля «Лада Калина», в результате которой пострадали водитель и его 30-летняя беременная пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

ДТП произошло около 16:00. По предварительным данным, водитель «Лады», не имея права управления транспортными средствами, двигался по 3-й транспортной дамбе в сторону Сибирского тракта. В нарушение правил дорожного движения он не выбрал безопасную скорость и не смог контролировать автомобиль, въехав в столб.

В результате аварии 23-летний водитель получил ушибы, а его пассажирка, 30-летняя беременная женщина, сломала ногу. Обоих доставили в медицинское учреждение. Автомобиль был помещен на спецстоянку.

Анар Зейналов

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