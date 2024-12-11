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Новосибирского бизнесмена предупредили за подделку казанских компрессоров

Предпринимателю из Новосибирска вынесли предупреждение за продажу компрессорной установки под видом продукции казанского завода «Казанькомпрессормаш». Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Республике Татарстан.

Компрессорная установка, поставленная бизнесменом на одно из российских предприятий, вызвала сомнения у заказчика — ООО «Комбинат Строительные материалы». В документах значилось, что оборудование произведено АО «Казанькомпрессормаш», однако проверка показала, что это не соответствует действительности.

Заказчик обратился напрямую к казанскому производителю. Завод подтвердил, что установка с указанным серийным номером и датой на предприятии не выпускалась, а договоры с новосибирским поставщиком не заключались. При этом на оборудовании были обнаружены таблички со ссылкой на «Казанькомпрессормаш».

Антимонопольная служба выявила в действиях предпринимателя признаки нарушения законодательства и потребовала изъять из оборота компрессорную установку.

Анар Зейналов

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