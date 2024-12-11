Хинштейн получил несколько тысяч обращений за 5 дней работы в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, назначенный в должность вечером 6 декабря, получил «многие тысячи» обращений от граждан. О потоке писем господин Хинштейн сообщил в экслюзивном интервью «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Такой вал обращений и жалоб свидетельствует об отсутствии должной коммуникации между курскими властями всех уровней и жителями, чего быть, конечно же, не должно»,— посетовал глава региона.

Политик сообщил, что намерен использовать все возможные форматы общения с гражданами, в частности «ходить по улицам» и «выезжать в районы» без предупреждения, «чтобы никто из чиновников не успел подготовиться». «Я уже начал объезжать пункты временного размещения… Судя по реакции людей, они здорово истосковались по нормальному человеческому общению»,— отметил врио губернатора.

Подробнее — в интервью Александра Хинштейна «Ъ».

Григорий Лейба