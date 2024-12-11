В Ростове проверят систему оповещения населения
С 12 декабря в Ростове будут включать городские сирены для проверки работоспособности. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
До конца текущего года Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ростова проведет работы по техническому обслуживанию объектов муниципальной системы оповещения.
«Время действия сирены до 30 секунд. Просим ростовчан отнестись с пониманием к необходимости проведения данных мероприятий», — написано в сообщении.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о рекомендации властей Таганрога ознакомиться с адресами бомбоубежищ. Также глава города Светлана Камбулова поручила своим подчиненным проверить возможность доступа граждан к местам убежищ.