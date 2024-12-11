В Ростове проверят систему оповещения населения

С 12 декабря в Ростове будут включать городские сирены для проверки работоспособности. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

До конца текущего года Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ростова проведет работы по техническому обслуживанию объектов муниципальной системы оповещения.

«Время действия сирены до 30 секунд. Просим ростовчан отнестись с пониманием к необходимости проведения данных мероприятий», — написано в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о рекомендации властей Таганрога ознакомиться с адресами бомбоубежищ. Также глава города Светлана Камбулова поручила своим подчиненным проверить возможность доступа граждан к местам убежищ.

Ева Китаева