Власти Таганрога рекомендовали жителям ознакомиться с адресами бомбоубежищ

Жители Таганрога могут ознакомиться с адресами бомбоубежищ на официальном сайте администрации. Об этом напомнила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова. По ее словам, она поручила своим подчиненным проверить возможность доступа граждан к местам убежищ.

По словам госпожи Камбуловой, для информирования горожан об опасных ситуациях создано автоматизированное средство оповещения, которое позволит оперативно получать рассылки пуш-сообщений в мобильное приложение «112.Таганрог -экстренные сообщения».

Напомним, сегодня ночью Таганрог подвергся ракетной атаке со стороны Украины. Повреждения получило промышленное предприятие, на парковке которого сгорели 14 автомобилей. Также была повреждена котельная на ул. Циолковского, это привело к временному отключению теплоснабжения 27 многоквартирных домов.

Сергей Иванов