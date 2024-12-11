ВПК раскрылся в малом бизнесе

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Свердловской области с начала года выросло на 4,4 тыс. (на 2,1%) и составило 212,9 тыс. единиц. По словам экспертов, многие компании открывались в городах, в которых присутствуют предприятия ВПК. Чаще всего они работают в сфере промышленного производства и торговли. Эксперты прогнозируют, что в следующем году число субъектов МСП изменится незначительно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В декабре количество предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в Свердловской области составило 212,9 тыс., что на 2,1% превышает их число в начале 2024 года (в январе — 208,4 тыс. предприятий), следует из Единого реестра субъектов МСП. В первом полугодии количество предприятий МСП постепенно росло: по данным на июнь, их было зарегистрировано 214,4 тыс. единиц. В июле число субъектов МСП резко сократилось — до 202,3 тыс. предприятий (-5,6% к началу года), после чего вновь продолжился рост.

По итогам 2024 года, среди всех субъектов МСП большую часть (130,7 тыс.) составляют индивидуальные предприниматели (ИП). Количество микропредприятий к концу года составило около 204,7 тыс. (+2,3% к началу года), малых — около 7,9 тыс. (+3,6%), средних — 666 (+5%) предприятий.

Как пояснил «Ъ-Урал» директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев, сокращение числа малых и средних предпринимателей летом связано с тем, что налоговые службы проводят регулярный мониторинг рынка и удаляют из реестра недействующие предприятия.

«Сокращение числа субъектов в реестре может быть связано и с тем, что многие производители стали открывать субпредприятия, чтобы производить какую-то конкретную вещь, потому что так удобнее работать с налогами»,— добавил господин Пиличев.

За 2023 год число субъектов малого и среднего бизнеса в Свердловской области выросло с 201 тыс. до 208,4 тыс. единиц. В секторе МСП занято 789,2 тыс. жителей региона.

«Новые субъекты МСП открывались там, где много заводов ВПК, которые получили большие госконтракты, а у их работников выросли зарплаты»,— объяснил Валерий Пиличев. В результате, по его словам, это отразилось на развитии сектора МСП в этих городах. Новые небольшие производства появились, в частности, в Нижнем Тагиле и Каменск-Уральском. С ним согласен директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин. «Рост числа субъектов МСП в регионе объясняется тем, что с 2022 года в сферу ВПК поступают большие вливания из государственного бюджета. Эти предприятия открывали какие-то небольшие компании, которые производят, в основном, детали: винтики, болтики, шурупчики, пружинки и прочее. Это мелкая продукция, но ее большим покупателем являются предприятия ВПК»,— отметил господин Марамыгин.

Наиболее часто, по словам Валерия Пиличева, в текущем году открывались МСП в сферах торговли, услуг — парикмахерские, ногтевые студии.

«Производственных предприятий было открыто меньше, потому что они уже встроены в цепочку. Они развивались, но новые открывались не так часто»,— отметил он.

По его словам, в следующем году количество предприятий останется примерно на уровне текущего года — около 210 тыс. субъектов.

Максим Марамыгин подчеркнул, что «с оптимизмом» смотрит на 2025 год в плане развития МСП. «С 2022 года экономика серьезна выросла за счет ВПК. Поэтому даже если сейчас острая фаза боевых действий прекратится, предприятия еще как минимум год будут работать на "военных рельсах", чтобы создать некий неприкосновенный запас. И только в 2026 году начнется перепрофилирование предприятий. Это касается и малых, которые были открыты предприятиями ВПК»,— уверен господин Марамыгин.

Анастасия Таначева