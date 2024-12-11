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Минздрав Крыма проверит сообщения о применении запрещенных манипуляций в роддоме

Минздрав Крыма проверит инцидент с применением запрещенных манипуляций в симферопольском роддоме №2, в результате чего пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

«По факту оказания медицинской помощи данной пациентке будет проведена проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности»,— сообщили в минздраве Крыма.

Как пишет Telegram-канал Shоt, во время наблюдения беременной врач говорил о необходимости провести кесарево сечение. Сначала операцию неоднократно переносили, а позже врачи сказали женщине, что по решению консилиума она будет рожать самостоятельно, поскольку вес плода не превышал 3,7 кг. В соцсетях со ссылкой на адвоката семьи Николая Чернышук заявляют, что врачи якобы взяли полотенца и начали локтями выдавливать младенца из матери.

По данным Telegram-канала, ребенок родился без сознания и с весом 4,8 кг. У малыша выявили переломы двух ребер, а также сильные повреждения костей и мозга. Сейчас новорожденный находится в паллиативном отделении, медики борются за его жизнь.

Александра Бастова

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