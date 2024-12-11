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В Таганроге аварийные службы завершили ремонт котельной, поврежденной ракетами

Аварийные службы завершили сварочные работы в котельной на ул. Циолковского в Тагароге, которую повредила ракетная атака со стороны Украины. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

По ее словам, началось заполнение системы водой. «Тепло скоро появится в домах», - написала глава города.

Как сообщалось, минувшей ночью Таганрог подвергся ракетной атаке противника. В результате была повреждена котельная на ул. Циолковского, это привело к отключению теплоснабжения 27 многоквартирных домов.

Кроме того, повреждения получило промышленное предприятие, на парковке которого сгорели 14 автомобилей.

Сергей Иванов

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