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Правительство Югры выдаст муниципалитетам кредиты на 650 млн руб.

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО – Югра) планирует выдать бюджеьные кредиты муниципалитетам общей сложностью в 650 млн руб. Соответствующий проект распоряжения размещен на сайте правительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году кредиты для финансирования дефицита бюджета будут выданы Мегиону в размере 220 млн руб., Нефтеюганскому району в размере 300 млн руб., Югорску в размере 330 млн руб. Суммы бюджетных кредитов определены на основании обращений муниципальных глав, займы выдаются на срок три года.

Напомним, доходы бюджета Югры за 9 месяцев 2024 года составили 298 млрд руб., общая сумма ожидаемых доходов составляет 375,6 млрд руб. Профицит бюджета Югры равен 25,2 млрд руб.

Анна Капустина

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