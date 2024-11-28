Доходы бюджета Югры за 9 месяцев 2024 года составили 298 млрд руб.

С января по сентябрь 2024 года доходы бюджета Югры составили 298 млрд руб., следует из отчета директора департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Веры Дюдиной перед депутатами окружной думы. Этот показатель составляет 79% от общей суммы ожидаемых доходов бюджета (375,6 млрд руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Расходы бюджета за девять месяцев составили 272,7 млрд руб. (63,9% к общему плану). Профицит бюджета с начала года составил 25,2 млрд руб. 82,7% поступлений приходится на налоговые доходы, в первую очередь налог на прибыль организаций (42,2%), налог на имущество организаций (29,2%), налог на доходы физических лиц (23,3%).

Напомним, сегодня дума Югры приняла в первом чтении бюджет на 2025 год с дефицитом в 58,8 млрд руб. Доходы должны составить 406,3 млрд руб. Расходы запланированы в размере 465,1 млрд руб.

Анна Капустина