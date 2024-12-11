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В Татарстане директор фирмы уклонился от уплаты НДС на 19 млн рублей

В Татарстане выявлен факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 19 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По данным ведомства, руководитель компании внес в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 43 контрагентами. В результате этих действий сумма неуплаченного НДС составила более 19 млн рублей.

Следственное управление СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Анар Зейналов

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