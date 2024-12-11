Участник программы «Время героев» Лосунчуков стал замминистра Московской области

Ветеран спецоперации на Украине и участник президентской программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков стал заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. В мае 2024 года он вошел в число 83 участников программы, инициированной президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Лосунчуков

Фото: «Время героев» Кирилл Лосунчуков

Фото: «Время героев»

«Вступая в новую должность, отмечу, что мой ключевой принцип — это работать в интересах людей и для людей на вверенном мне направлении. Буду курировать формирование и реализацию инвестиционной политики, а также обеспечивать развитие предпринимательской деятельности на территории отдаленных городских округов Московской области»,— сказал новый замминистра (цитата по сайту президентской программы).

Кирилл Лосунчуков родился в 1990 году в Рязани. В 2012 году окончил Рязанское высшее Воздушно-десантное командное училище. Трехкратный кавалер ордена Мужества.

Программа «Время героев» стартовала 27 мая по поручению президента России Владимира Путина. Целью проекта называется подготовка участников СВО на должности в органах власти и государственных корпорациях. В середине ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что второй поток программы открылся из-за высокого интереса к ней.

Подробнее о том, на какие посты назначили участников спецоперации,— в материале «Ъ» «Надстоящий полковник».