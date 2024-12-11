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В ХМАО создадут совет по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО – Югры) создаст совет по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию жителей региона, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Совет будет заниматься выработкой политики по вопросам укрепления «традиционных ценностей и российской самобытности», формирования патриотизма и единства народа. «Мы понимаем, что наше взаимодействие должно осуществляться на постоянной основе. Для этого и создается коллегиальный орган, который будет решать эти вопросы, координировать»,– сказал господин Кухарук.

В совет войдут представители власти, члены общественных и ветеранских организаций, В частности, в участником собраний станет митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

Анна Капустина

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