Названа дата открытия двухстороннего движения по мосту в Рыбинске

В Рыбинске двухстороннее движение по Волжскому мосту откроют 14 декабря в 11:00. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Напомним, что мост ремонтируют с марта 2023 года, работы близятся к завершению. Сейчас с ГИБДД согласована новая схема движения, которая будет действовать до апреля 2025 года — окончания всего ремонта.

«При съезде и заезде на мост с левого берега необходимо руководствоваться правилами проезда кругового перекрестка и знаками приоритета. Улица Правды временно остается односторонней. Проезд на Слип по-прежнему под мостом и через улицу Рыбинскую. С улицы Коллективизации въезд на мост будет осуществляться по действующей схеме, регулирует поток светофор в районе кафе. На правом берегу блоки, разделяющие потоки, с Большой Казанской уберем»,— сообщил господин Рудаков.

По его словам, для пешеходов схема движения останется прежней. Глава города выразил надежду, что за выходные местные водители привыкнут к новой схеме, и пробок на следующей рабочей неделе не возникнет.

Алла Чижова