В Перми демонтируют спорный павильон «Амкара»

Официальный магазин ФК «Амкар», расположенный по адресу: ул. Куйбышева, 95б/1, подлежит сносу. Соответствующее распоряжение подписано главой администрации Свердловского района Перми Александром Коротких. Ранее футбольный клуб пытался оспорить решение о сносе фан-шопа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Согласно документу, мероприятия по принудительному демонтажу магазина были назначены на 11 декабря на 9:00. Перемещение и хранение объекта осуществляет МКУ «Содержание муниципального имущества».

В конце ноября «Ъ-Прикамье» сообщал, что Семнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал АНО «Футбольный клуб “Амкар-Пермь”» в удовлетворении жалобы на решение Арбитражного суда Пермского края, который ранее признал фан-шоп клуба самовольной постройкой и постановил демонтировать объект.

Напомним, в феврале этого года администрация Свердловского района установила, что нестационарный торговый объект по ул. Куйбышева, 95б/1, возведен незаконно. Позже ФК «Амкар» направил заявление в Арбитражный суд Пермского края об оспаривании решения администрации. В заявлении клуб ссылался на то, что павильон является собственностью некоммерческой организации. Суд с позицией заявителя не согласился. Из решения следует, что спорный объект находится на земельном участке, который принадлежит муниципалитету и передан в бессрочное пользование краевому учреждению «Центр спортивной подготовки», поэтому должен быть демонтирован.

Спорный павильон, в котором продается атрибутика «Амкара», был установлен еще в 2016 году. По словам болельщиков, фан-шоп является частью фанатского сообщества клуба, возможность его сноса они оценивают крайне негативно.