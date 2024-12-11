Ярославль будет участвовать в трех новых нацпроектах

Ярославль в 2025 году начнет участвовать в трех новых национальных проектах. Об этом сообщила заместитель директора департамента финансов Наталия Чуркина на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Ранее город участвовал в пяти нацпроектах, в 2025 году они завершаются. Поэтому правительством России были сформированы новые проекты, в три из которых вошел и Ярославль. Так, 460 млн руб. на 2025 год Ярославская агломерация получит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Проект направлен на ремонт дорог. Основной его целью является обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества, сообщали ранее в Совете Федерации.

Нацпроект «Молодежь и дети» включает в себя модернизацию школьных систем образования. По словам госпожи Чуркиной, по данному проекту выделяются средства на классное руководство и советникам директоров.

Еще один нацпроект, в который вошел Ярославль, — «Семья». Он включает в себя несколько проектов: «Поддержка семьи» (ремонт детсадов в 2026 году), «Многодетная семья» (соцпомощь по социальному контракту), «Старшее поколение» (субвенции на долговременный доход), «Культура» (создание модельных библиотек и оснащение оборудованием детских школ искусств).

Алла Чижова