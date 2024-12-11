На поддержку бизнеса в Челябинской области планируют направить 350 млн рублей

Комитет по экономической политике и предпринимательству законодательного собрания Челябинской области одобрил увеличение расходов регионального бюджета 2025 года на поддержку малого и среднего предпринимательства на 122 млн руб., до 350 млн руб., сообщает пресс-служба заксобрания.

На стимулирование инвестиционной деятельности из этих средств запланированы расходы в размере 53 млн руб. На развитие рынка газомоторного топлива и зарядной инфраструктуры для электромобилей — 36 млн руб.

В целом расходы на государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» ко второму чтению регионального бюджета увеличились на 417,6 млн руб. и составили порядка 1,4 млрд руб. Рост составил 42,6%.

Виталина Ярховска