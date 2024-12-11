ФК «Сочи» завершил год с 38 матчами и 14 победами

Футбольный клуб «Сочи» подвел итоги календарного 2024 года. Команда провела 38 официальных матчей, включая игры МИР РПЛ, ФНЛ и Кубка России. В активе клуба 14 побед, 17 ничьих и семь поражений, сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В домашних встречах сочинцы одержали 10 побед, восемь раз сыграли вничью и дважды уступили. На выезде команда выиграла четыре матча, девять завершила вничью и пять проиграла.

Лучшим бомбардиром клуба стал Сауль Гуарирапа с 10 голами, за ним следуют Павел Мелешин (9) и Мартин Крамарич (8). По системе «гол + пас» лидирует Крамарич, отдавший семь результативных передач.

Команда установила несколько достижений: самая крупная победа — 6:1 над «Пари НН», беспроигрышная серия из 11 матчей, 12 встреч без пропущенных мячей. Самым посещаемым стал матч против «Спартака», собравший более 8,8 тыс. зрителей.

Больше всех матчей за клуб провели Игнасио Сааведра (36), Артем Макарчук (34) и Кирилл Кравцов (33). Руслан Барт стал самым молодым автором гола, отличившись в возрасте 18 лет, восемь месяцев и пять дней.

Вячеслав Рыжков