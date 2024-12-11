Группа ФИНГО оценивает российский рынок газоочистки в 127,5 млрд к 2030 году

Эксперты крупнейших производственных компаний России собрались на конференции «Экологические данные и данность», организованной издательским домом «Коммерсант» и группой ФИНГО для обсуждения механизмов и стимулов повышения уровня экологизации промышленности в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

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Заира Махачева, генеральный директор «ТЛП Менеджмент» (управляет группой ФИНГО), рассказала о том, что объем российского рынка газоочистного оборудования к 2030 году может вырасти в несколько раз и достигнуть 127,5 млрд руб. Основными драйверами роста стали обязательства по получению КЭР, переходу на НДТ, программы ППЭЭ и внедрение систем автоматического контроля выбросов — все увеличивает спрос на газоочистные решения в нашей стране.

«Мы взяли в оценку только те предприятия, которые входят в I категорию НВОС и очень пессимистично оценили их желание модернизировать существующие газоочистные установки»,— пояснила Заира Махачева. В качестве средней цены фильтра был выбран порог до 100 млн руб., что, на самом деле, является очень низкой оценкой для крупных загрязнителей. «Зачастую предприятию надо заменить не только сам фильтр, но и все, вплоть до фундамента. Порой это не просто проект модернизации, а проект нового капитального строительства»,— добавила Заира Махачева.

Спикер отметила растущую конкуренцию со стороны китайских поставщиков. «Цены, предлагаемые иностранными конкурентами на четверть ниже нашей себестоимости»,— уточнила Заира Махачева. По ее словам, такая ценовая конкуренция возможна только в условиях государственной поддержки, при этом подобной поддержки отечественная отрасль экологического машиностроения в России лишена. Кроме того, действующие меры поддержки заказчиков подобной продукции предусматривают повышение экономической эффективности инвестиционного проекта, что не всегда характерно для эколого-технологической модернизации производства.

Вместе с тем, по данным Бюро НДТ, стоимость владения оборудованием производства КНР может быть выше, если брать во внимание все факторы, включая срок службы, сервисное обслуживание и расходы на амортизацию.

«Нам необходимо предотвратить потерю целой отрасли, поэтому свою главную задачу мы видим в сохранении российского экологического машиностроения, а также в повышении осведомленности заказчиков о том, что отечественный производитель создает качественный продукт, дающий подтвержденную степень очистки воздуха – 99,97%»,— резюмировала генеральный директор «ТЛП Менеджмент».

По состоянию на 4 декабря 2024 года, комплексные экологические разрешения (КЭР) получили 2011 из 5476 объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) I категории. Заявки были поданы 3273 объектами НВОС. Таким образом, около половины предприятий, которые должны получить КЭР до конца 2024 г., попыток их получить по разным причинам еще не предпринимали. Такую статистику привела Татьяна Гусева, заместитель директора ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики» (Бюро НДТ). Те предприятия, которые пока не соответствуют требованиям НДТ, но стремятся достичь соответствия, выполняют программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ). На текущий момент одобрены 228 ППЭЭ. Основной стимул – не рост платежей за негативное воздействие, а решение войти в число ответственных и законопослушных предприятий.

О технологических особенностях газоочистного оборудования группы ФИНГО рассказал заместитель генерального директора по техническому развитию Сергей Усачев. География поставок группы включает 400 российских городов и 56 стран мира.

«Экология была не самым популярным направлением деятельности в нашей стране, начиная с 90-х и до 2010 г, соответственно у компании был накоплен большой опыт работы на внешних рынках, где существовали самые строгие требования к эффективности и качеству оборудования. В некоторых странах Европы накопленные компетенции нашей компании даже позволяли вытеснять местных игроков»,— сказал Сергей Усачев.

Компания всегда опиралась на лучшие мировые практики в сфере НИОКР, обладая 79 собственными патентами и имея порядка 30 в регистрации. В ассортиментном ряду группы ФИНГО — электрофильтры нового поколения, обеспечивающие выбросы менее 50 мг/м3, а также блочно-модульные конструкции рукавных фильтров с экономией около 50% на монтаж оборудования.

«В стадии разработки находятся технологические решения в сфере нейтрализации оксидов серы и азота, а также пылетранспорта, которые наиболее приближены к потребностям российских предприятий и способны обеспечить технологический суверенитет в возухоочистке и пылеотведении»,— отметил Сергей Усачев.

Компания также располагает технологиями повышения эффективности существующих электрофильтров, проводя у своих клиентов малозатратную модернизацию с целью повышения эффективности до 2 раз к проектной.

«Для серийного запуска технологических разработок важна готовность к сотрудничеству со стороны заказчиков, заинтересованных инвесторов и партнеров по рынку»,— подчеркнул Сергей Усачев.

По его словам, внедрению отечественных разработок часто мешает отсутствие референций на российском рынке, и отсутствие мер государственной поддержки опытно-промышленной эксплуатации отечественных образцов оборудования.

Важно также создавать общую библиотеку работающих технологических решений, так как это будет способствовать их более ускоренной локализации. Стимулировать заказчиков приобретать отечественные разработки важно еще и потому, что это, в свою очередь, дает стабильный заказ тем же производителям сырья по всей цепочке создания стоимости.

«Переломный момент с ужесточением требований законодательства к нормам выбросов уже наступил, поэтому простым ремонтом или модернизацией устаревшего оборудования в большинстве случаев не обойтись»,— резюмировал Сергей Усачев.

Наряду с экспертами группы ФИНГО в мероприятии приняли участие руководители по экологии крупных металлургических компаний – «Северстали», ПАО ГМК «Норникель», ММК, ПАО «ТМК».

В рамках третьей сессии конференции, которая была посвящена экологическим данным и нефинансовой отчетности эксперты рейтингового агентства АКРА, Сбера и экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» (ИНФРАГРИН) рассказали об открытых и качественных данных, которые могут влиять на принятие решений инвесторами и компаниями. Долгое время полнота и качество такой информации в России оставались малозначимыми, но реформа промышленного регулирования требует от компаний автоматизированного сбора и раскрытия данных о регулируемых загрязнениях. Они же могли лечь в основу нефинансовой отчетности, которая уже сейчас обязательна к раскрытию на Московской бирже и будет определять стоимость публичных компаний.