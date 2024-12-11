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В Дону заметили дельфина-азовку

В социальных обсуждают видео очевидцев, заметивших нескольких дельфинов в Дону. Якобы морские животные были замечены около станицы Елизаветинской и в районе Ворошиловского моста в Ростове.

Очевидно, дельфины заплыли в Дон из Таганрогского залива.

Известно, что в Азовском море водится дельфин под названием «азовка», или как его еще называют «морская свинья». Его длина около 1,3-1,5 м, вес – порядка 30 кг. Ареал обитания азовки также включает Черное море. Живут небольшими группами до 10 особей.

Сергей Иванов

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