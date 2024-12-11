Теплосети в Краснодаре изношены на 70%

Износ теплосетей в Краснодаре составляет 70%. По инвестиционной программе планируют заменить все теплосети, сообщил в эфире радио «КП» — Кубань» генеральный директор ООО «Краснодартеплоэнерго» Руслан Хайров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс» Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс»

Износ сети связан с тем, что Краснодар в последние годы стремительно развивался, а должного внимания инфраструктуре не уделили. По словам Руслана Хайрова, изношенность теплосетей приводит к многочисленным авариям.

«У нас в ближайшей перспективе это все попадает в нашу инвестиционную программу как план капитальных ремонтов, как план замен всех этих сетей»,— отметил генеральный директор.

В Краснодаре сформирована инвестиционная программа до 2030 года. За это время планируют обновить все теплосети в городе.

Алина Зорина