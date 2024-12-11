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Чувашия выделит полмиллиарда рублей на льготную ипотеку в 2025 году

Правительство Чувашии направит 500 млн руб. на поддержку региональной программы льготного ипотечного кредитования в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Чувашии.

Правительство Чувашии направит 500 млн рублей на поддержку региональной программы льготного ипотечного кредитования в 2025 году

Правительство Чувашии направит 500 млн рублей на поддержку региональной программы льготного ипотечного кредитования в 2025 году

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Правительство Чувашии направит 500 млн рублей на поддержку региональной программы льготного ипотечного кредитования в 2025 году

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Программа предусматривает предоставление гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, единовременной выплаты на оплату первоначального взноса в размере 20% от стоимости жилья. По оценкам властей, это позволит улучшить жилищные условия примерно 400 семьям в 2025 году.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа отметил, что новая программа станет продолжением действующей ипотечной программы, которая завершается в текущем году. С 2021 по 2024 год благодаря господдержке жилищные условия улучшили 1204 семьи. В 2024 году из республиканского бюджета были выделены дополнительные 300 млн руб., что позволит оказать поддержку еще 254 семьям.

Отмечается, что получить поддержку смогут молодые и многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, участники СВО, государственные и бюджетные служащие, а также другие категории граждан, состоящие на учете как нуждающиеся в жилых помещениях.

Новая программа также предусматривает упрощение процедуры перечисления выплаты: средства будут перечисляться кредитной организацией непосредственно на счет застройщика многоквартирного жилого дома или на счет эскроу.

Анар Зейналов

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