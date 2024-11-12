В Свердловской области планируют отремонтировать свыше 220 км дорог в 2025 году

Власти Свердловской области собираются в 2025 году построить и отремонтировать более 220 км дорог в регионе, сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время заседания областного заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, до конца этого года завершится строительство участка федеральной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга, а в новом году завершится часть работ на ЕКАДе. «В 2025 году завершаем реконструкцию второй очереди первого пускового комплекса ЕКАД протяженностью почти 10 км. Ведется проектирование реконструкции северного полукольца ЕКАД»,— сообщил Евгений Куйвашев.

Напомним, к началу ноября на третьем этапе строительства участка трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит в Свердловской области завершили укладку верхнего слоя асфальта, участок является одним из трех этапов строительства трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Его общая длина составит 275 км, дорога будет проходить через Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область, после этого М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург планируют продлить до Тюмени.

Ирина Пичурина