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Апелляция обязала ФАС России восстановить права «ОДК — Пермские моторы»

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции по спору АО «ОДК — Пермские моторы» с федеральной антимонопольной службой. Как следует из материалов дела, в январе 2024 года в ФАС с жалобой обратилось ООО «Швабе». Компания была не согласна с решением пермского предприятия о ее недопуске к конкурсу на поставку станка с числовым программным управлением с выполнением монтажа, пусконаладочных работ, с вводом в эксплуатацию, а также инструктажем персонала. Максимальная цена контракта составляла 8,8 млн евро.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО жаловалось, что заказчик установил требование в виде наличия положительного опыта по поставке продукции сопоставимого характера и объема. В итоге антимонопольный орган выдал пермскому предприятию предписание об устранении нарушения законодательства, поскольку такое требование ставит потенциальных участников торгов в неравное положение.

Предписание ФАС структура ОДК пыталась обжаловать в Арбитражном суде Москвы, который в удовлетворении требований отказал. Апелляция отменила этот судебный акт и вынесла постановление, в котором обязала антимонопольный орган устранить нарушение прав предприятия. Как указано в документе, требование заказчика не препятствует участию в конкурсе, поскольку предъявляется ко всем участникам закупки. Напротив, оно направлено на выбор поставщика, который наиболее соответствует требованиям «ОДК — Пермские моторы». Кроме того, суд установил, что соответствие указанному требованию ООО «Швабе» надлежащим образом не подтвердило. При этом на момент подачи заявок на конкурс общество никаких претензий не выдвигало.

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