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Коммерсантъ FM
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В «Яндекс.Документах» появилась возможность использовать нейросеть

Компания «Яндекс» (MOEX: YDEX) представила новые онлайн-редакторы документов и таблиц, в которые встроена нейросеть YandexGPT 4. Сейчас редакторы бесплатные и доступны в бета-режиме, сообщили в компании.

Отмечается, что новые редакторы показывают большую производительность и скорость в сравнении со старыми версиями. Количество одновременно работающих над документом пользователей увеличили до 100.

Встроенная нейросеть позволит как создавать тексты по заявке пользователей, так и редактировать уже имеющиеся материалы. Работать YandexGPT может на русском и английском языках. При этом некоторые функции в редакторах сейчас недоступны.

«Мы запустили редакторы в статусе бета-версии, чтобы пользователи могли оценить их производительность и попробовать новый интерфейс. В редакторах недостает ряда функций, но мы работаем над тем, чтобы они появились как можно быстрее. Например, возможность комментировать документы станет доступна уже в ближайшем будущем»,— заявил руководитель группы технологического развития «Яндекс 360» Сергей Педченко.

На данный момент новые редакторы доступны только в веб-интерфейсе, выпуск десктопной версии запланирован на 2025 год. В будущем Яндекс планирует позволить использовать редакторы в режиме on-premise, чтобы компании могли разворачивать программное обеспечение на собственных серверах.

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