Суд взыскал почти 700 тысяч с хозяев напавших на ребенка собак

Дзержинский районный суд Ярославля взыскал с хозяев собак, напавших на ребенка, еще 133 тыс. руб. в качестве компенсации за лечение ребенка и утраченного заработка матери. Ранее суд взыскал еще 550 тыс. руб. морального вреда. Об этом сообщили в прокуратуре.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 12 ноября 2023 года на 10-летнего ребенка напали две бойцовские собаки. Животных хозяева отпускали на самовыгул. Мальчик получил множественные раны, был госпитализирован, врачи сделали ему операцию.

В августе 2024 года прокуратура добилась взыскания с супругов-владельцев собак моральной компенсации, а позже направила в суд еще один иск — уже и о взыскании утраченного заработка матери ребенка, которая была на больничном на время лечения ребенка, и стоимости лечение.

«Решением Дзержинского районного суда Ярославля, не вступившим в законную, в пользу матери ребенка взысканы расходы на лечение в размере 9 тыс. руб. и утраченный заработок – 124 тыс. руб.»,— сообщили в суде.

Алла Чижова