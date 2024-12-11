HH.ru: в Башкирии с начала года средняя предлагаемая зарплата выросла на 24%

По итогам ноября этого года в Башкирии средняя предлагаемая зарплата составила 69,2 тыс. руб. в месяц, по сравнению с январем она выросла на 24% или на 13,4 тыс. руб., сообщает пресс-служба hh.ru. В целом по стране зарплатное предложение достигло 73,4 тыс. руб., с начала года сумма увеличилась на 21%, (+12,9 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Республика на втором месте по предлагаемой средней зарплате среди регионов Поволжья. На первом Татарстан (70 тыс. руб.), на третьем — Нижегородская область (65 тыс. рублей).

В Башкирии самые высокие зарплаты сейчас предлагают в сфере добычи сырья (154,1 тыс. руб. в среднем), сельском хозяйстве (154 тыс. руб.), транспорте, логистике и перевозках (133,5 тыс. руб.).

Менее 69,2 тыс. руб. — предлагаемые зарплаты в розничной торговле (41,8 тыс. рублей), туризме, ресторанном и гостиничном бизнесе (45 тыс. руб.), науке и образовании (45,1 тыс. руб.).

Майя Иванова