МИД РФ предупредил россиян о рисках посещения США и их «государств-сателлитов»
Министерство иностранных дел России призвало в ближайшие праздничные дни и в дальнейшем воздержаться от поездок в США. Причиной называется риск задержания, так как россияне «стали объектом охоты для американских органов власти и спецслужб».
Мария Захарова
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«В условиях усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва, поездки в США частным образом или по служебной необходимости чреваты серьезными рисками»,— сказала представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале МИДа.
Также россиянам не рекомендуется ездить в «государства-сателлиты» США. К ним Москва относит «прежде всего» Канаду и, «за небольшим исключением, страны Евросоюза».
США неоднократно за последние годы призывали американцев не ездить в Россию. В качестве причин называются конфликт с Россией и риск задержания. Последний раз предупреждение США обновлялось в июне 2024 года.