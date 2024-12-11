В Челябинске назначили природоохранного прокурора

Челябинским природоохранным прокурором назначен Денис Баглаев. Ранее он занимал должность заместителя природоохранного прокурора в Магнитогорске, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Господин Баглаев служит в прокуратуре более 18 лет. Работал в Верхнеуральском районе и в Магнитогорске.

Ранее должность Челябинского природоохранного прокурора занимал Алексей Пунигов. Недавно он стал руководителем природоохранного ведомства в Магнитогорске.

Виталина Ярховска