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В Магнитогорске назначены два отраслевых прокурора

Магнитогорским природоохранным прокурором назначен старший советник юстиции Алексей Пунигов. Магнитогорским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях стал старший советник юстиции Евгений Тараненко. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Господин Пунигов в органах проходит службу более 20 лет. Работал в транспортной прокуратуре в разных муниципалитетах. С 2019 года состоял в должности Челябинского природоохранного прокурора.

Евгений Тараненко служит в течение 29 лет. Работал в разных должностях в надзорном ведомстве Орджоникидзевского района Магнитогорска, Еткульского района, Коркино, в областной прокуратуре. С 2019 года состоял в должности прокурора Советского района Челябинска.

Также прокурором Агаповского района назначен советник юстиции Руслан Тимшин. Его стаж службы превышает 15 лет. Работал в надзорном ведомстве на руководящих должностях в Советском районе Челябинска, и в областной прокуратуре. С 2022 года состоял в должности заместителя прокурора Курчатовского района Челябинска.

Виталина Ярховска

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