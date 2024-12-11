В микрорайоне «Сокол» может появиться музей военной эскадрильи

В ярославской школе №91 может появиться музей, увековечивающий память летчиков 147-го гвардейского истребительного авиационного полка. Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка сказал председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин.

Полк базировался на аэродроме «Дядьково» в послевоенные годы, его личный состав осваивал первые реактивные самолеты в СССР. Затем аэродром стал гражданским, а в 1982 году был закрыт. Вопрос об увековечивании памяти летчиков обсуждается с 2020 года. Ранее речь шла о мемориале с реактивным самолетом МиГ-15 в центре. Председатель муниципалитета предложил ускорить эту работу.

«Я так понимаю, надо организационный комитет собрать под эгидой кого-то из заместителей мэра. Потому что разговоров много, результат пока нулевой. Насколько я понимаю, музей должен быть в школе №91. Мое предложение: в течение недели-двух провести рабочее совещание или группу собрать и выработать некую дорожную карту»,— высказался господин Калинин.

Заместитель мэра Вячеслав Гаврилов сообщил, что научные сотрудники Ярославского государственного университета им. Демидова устанавливают модель, тип и размер самолета, который должен стать центром мемориального объекта. Где именно появится мемориал, решат только после получения исторической справки.

«Работа по увековечению ведется на протяжении нескольких лет, но решение по созданию мемориала, связанного с историей эскадрильи, до конца не сформировано. Мы полагаем, достаточно факта того, что в плане мероприятий у нас есть мемориальная работа, и конкретику мы можем уже дополнить в процессе работы»,— сказал на заседании господин Гаврилов.

Алла Чижова