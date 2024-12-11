Каток «Юности» в Екатеринбурге начнет работать с 13 декабря

Каток стадиона «Юность» начнет работать в ближайшую пятницу, 13 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Он продолжит работать до марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Площадь льда составит более 13 тыс. кв. м. В будние дни каток будет работать с 19:00 до 22:00, в субботу — с 17:00 до 22:00, а в воскресенье — с 15:00 до 22:00. Стоимость катания составит 300 руб., будут действовать льготы на бесплатный вход для участников СВО. Катание для детей до семи лет будет стоит 50 руб., для детей из многодетных малообеспеченных семей — 100 руб. Студентам, пенсионерам и школьникам в будние дни нужно будет заплатить 200 руб., в выходные и праздники — 250 руб.

Абонемент на пять катаний можно приобрести за 1 тыс. руб. для детей от 8 до 17 лет, за 1,4 тыс. руб. для взрослых. Прокат коньков будет доступен после Нового года, его стоимость составит 200 руб. в час. На площадке катка будут фотозоны, фудтрак, биотуалеты.

Напомним, новогодняя ярмарка в креативном кластере «Домна» будет работать с 13 по 15 декабря. Открытие состоится в пятницу в 13:00.

Анна Капустина