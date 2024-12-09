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Новогодняя ярмарка в Екатеринбурге пройдет с 13 по 15 декабря

Новогодняя ярмарка в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге пройдет с 13 по 15 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации. Открытие пройдет в 13:00 в пятницу, 13 декабря.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На открытии будут присутствовать первые лица города и Дед Мороз со Снегурочкой, гостей ждет развлекательная программа. На ярмарке можно будет купить пряники, рождественские сладости и шоколад, керамические изделия и декор, игрушки для елки, новогодние композиции, свечи и ароматические диффузоры, аксессуары, открытки и подарки.

Местные шоколатье и кондитеры представят наборы ассорти изделиями из белого, темного, молочного и рубинового шоколада. Для детей пройдут мастер-классы по изготовлению слайма, капкейков с мандаринами, свечей, принта на шоппере, росписи медведя в современном стиле. Гости смогут сделать фотографии в сказочной фотозоне.

13 декабря ярмарка будет работать с 13:00 до 20:00, 14 и 15 декабря – с 11:00 до 18:00. Вход на ярмарку свободный.

Анна Капустина

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