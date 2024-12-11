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Коммерсантъ FM
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МИД РФ рекомендовал россиянам в Сирии избегать мест массового скопления людей

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала находящихся в Сирии россиян соблюдать максимальные меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей. По словам госпожи Захаровой, сегодня, 11 декабря, прошло заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности российских граждан в Сирийской Арабской Республике.

«Безусловный приоритет для нас имеет неприкосновенность российских объектов и представительств: дипломатических, военных и других, в том числе имеющих отношение к деятельности отечественных компаний и организаций»,— сказала Мария Захарова на брифинге. Также представитель МИДа призвала «все вовлеченные стороны проявить ответственный подход и способствовать скорейшему восстановлению безопасности и стабильности в стране».

Мария Захарова рассказала ТАСС, что руководство МИДа и специализированные подразделения, отвечающие за безопасность россиян за рубежом, обсудили ситуацию в Сирии. Так она ответила на вопрос о перспективах эвакуации российских граждан из страны.

6 декабря посольство России в Дамаске рекомендовало гражданам покинуть Сирию «в связи со сложной военно-политической обстановкой». Спустя два дня, 8 декабря, в Дамаск вошли антиправительственные войска и заявили о свержении президента Башара Асада. Тогда же международный аэропорт Дамаска прекратил работу. На данный момент все рейсы остановлены. Сколько россиян находится в Сирии, неизвестно.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».

Лусине Баласян

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Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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