МИД РФ рекомендовал россиянам в Сирии избегать мест массового скопления людей

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала находящихся в Сирии россиян соблюдать максимальные меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей. По словам госпожи Захаровой, сегодня, 11 декабря, прошло заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности российских граждан в Сирийской Арабской Республике.

«Безусловный приоритет для нас имеет неприкосновенность российских объектов и представительств: дипломатических, военных и других, в том числе имеющих отношение к деятельности отечественных компаний и организаций»,— сказала Мария Захарова на брифинге. Также представитель МИДа призвала «все вовлеченные стороны проявить ответственный подход и способствовать скорейшему восстановлению безопасности и стабильности в стране».

Мария Захарова рассказала ТАСС, что руководство МИДа и специализированные подразделения, отвечающие за безопасность россиян за рубежом, обсудили ситуацию в Сирии. Так она ответила на вопрос о перспективах эвакуации российских граждан из страны.

6 декабря посольство России в Дамаске рекомендовало гражданам покинуть Сирию «в связи со сложной военно-политической обстановкой». Спустя два дня, 8 декабря, в Дамаск вошли антиправительственные войска и заявили о свержении президента Башара Асада. Тогда же международный аэропорт Дамаска прекратил работу. На данный момент все рейсы остановлены. Сколько россиян находится в Сирии, неизвестно.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».

Лусине Баласян