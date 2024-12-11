Развитая система обучения на «Камском кабеле» отмечена на всероссийском уровне

«Камский кабель» вошел в топ-3 компаний ежегодного профессионального конкурса в области управления персоналом «HR-департаменты», а также был отмечен в номинации «Цифровые инновации на предприятии» проекта «Лучшие практики наставничества в Пермском крае». Награды получены «Камским кабелем» за развитую систему обучения и эффективную корпоративную культуру.

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Конец года стал плодотворным для дирекции по персоналу ООО «Камский кабель». Предприятие было номинировано на премию журнала «НR-директор» в номинациях «Эффективная корпоративная культура» и «Обучение и развитие талантов». Всего в премии приняли участие более 150 крупных российских компаний, на церемонии награждения в Москве собрались около 200 глав HR-департаментов.

Кроме того, в рамках Пермского инженерно-промышленного форума на торжественной церемонии награждения участников и победителей проекта «Лучшие практики наставничества в Пермском крае» директору по персоналу и руководителю службы персонала ООО «Камский кабель» было вручено благодарственное письмо за уникальную разработку системы дистанционного обучения на предприятии.

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«Мы гордимся полученными наградами. За этим стоит колоссальный труд всех руководителей и специалистов нашей дирекции. Сегодня работники и соискатели оценивают работодателя не только с точки зрения зарплаты, но и известности бренда, достойного социального пакета, комфортных условий труда, развитой корпоративной культуры, возможности обучения и развития. Мы, в свою очередь, постоянно изучаем, что еще можем предложить работникам, даем им возможность обучаться, в том числе дистанционно, и осваивать новые профессии, в том числе уникальные кабельные специальности», – прокомментировала Елена Мизева, директор по персоналу ООО «Камский кабель».

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Сегодня на «Камском кабеле» работает более трех тысяч сотрудников. Некоторые из них осваивают новые профессии прямо на предприятии. Завод выплачивает стипендии новым сотрудникам, которые проходят обучение. Например, основные рабочие получают в период обучения (два-три месяца) 40 тысяч рублей ежемесячно. Рабочие на производстве зарабатывают от 45 тысяч до 140 тысяч рублей ежемесячно, могут зарабатывать и больше, если осваивают вторую профессию.

Службой управления персоналом «Камского кабеля» создано 63 авторских дистанционных курса для рабочих основного и вспомогательного производства, а также для специалистов и руководителей. В год такое обучение проходят более 700 сотрудников. Всего за 2023 и 2024 годы было проведено более 3,5 тысячи обучений по различным направлениям. Для сотрудников это возможность получить дополнительное образование вне зависимости от возраста и уже имеющихся навыков.

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«Камский кабель» – крупное и стабильное промышленное предприятие с развитой корпоративной культурой. Сегодня компания предлагает своим сотрудникам конкурентоспособную заработную плату, комфортные условия труда: рабочее место, возможность работы удаленно, корпоративный автобус, систему питания, развитую корпоративную культуру, обучение и перспективы карьерного роста.

ООО «Камский кабель»