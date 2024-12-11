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Коммерсантъ FM
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Во Внуково ввели электронные посадочные талоны на всех рейсах

Московский аэропорт Внуково внедрил электронные посадочные талоны как на внутренних, так и на международных рейсах, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Использование бумажных версий посадочных талонов при этом сохранено, отметили в компании. При онлайн-регистрации на рейс талон будет отправляться пассажиру на электронную почту.

Электронный талон будет иметь ту же информацию, что и бумажный посадочный талон. Нововведение стало возможным благодаря внедрению новой информационной системы, в том числе электронной базы данных и оборудования для сканирования штрих-кодов с экранов мобильных устройств. Если у пассажира не будет доступа к цифровому талону, то его можно распечатать на стойке регистрации или с помощью специальных устройств в здании аэровокзального комплекса.

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