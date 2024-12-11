ПСБ удвоил кешбэк по программе лояльности «Клубной карты ПФК ЦСКА»

ПСБ предложил приветственный бонус по «Клубной карте ПФК ЦСКА»* и улучшил условия начисления бонусных баллов.

Клиенты, которые с 1 декабря откроют «Клубную карту ПФК ЦСКА», получат до 1000 бонусных баллов («БитКоней») за первую покупку по карте. Одновременно с приветственным бонусом ПСБ удвоил кешбэк для всех держателей карты: теперь один «БитКонь» равен одному рублю.

Эксклюзивная программа лояльности с широким набором привилегий дает клиентам возможность получать бонусные баллы за покупки по «Клубной карте ПФК ЦСКА». Больше всего бонусов — 7% — начисляется за покупки в официальных магазинах ПФК ЦСКА, включая интернет-магазин и билетный сайт клуба, а также в кассах и фуд-кортах ВЭБ Арены. Держали карты получат кешбэк в размере 5% за покупки в кафе и ресторанах, магазинах спортивных товаров, а также в категории «развлечения». За оплату товаров других категорий кешбэк составит 1%.

«Клубная карта ПФК ЦСКА» от ПСБ завоевала признание многочисленных болельщиков футбольного клуба, поскольку позволяет им получать еще больше незабываемых впечатлений от любимого увлечения: бесплатные билеты на матч, мерч с автографами топовых футболистов и символикой клуба, розыгрыши призов, скидки и бонусы в специализированных магазинах. Уверен, новые возможности бонусной программы добавят ярких эмоций болельщикам в новом футбольном сезоне»,— сказал Рубен Бегунц, вице-президент, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ.

«В партнерстве с ПФК ЦСКА мы разработали универсальную "Клубную карту ПФК ЦСКА", которая для многих любителей российского футбола стала удобным и выгодным платежным инструментом благодаря уникальной программе лояльности. Учитывая популярность карты, мы удваиваем кешбэк для клиентов, что позволит болельщикам еще чаще посещать матчи любимого клуба и привлечет на трибуны новых фанатов»,— отметила Наталья Розенберг, начальник управления дебетовых карт и партнерских продуктов ПСБ.

«"Клубная карта ПФК ЦСКА" — это важнейший продукт, пользующийся популярностью у многих поклонников нашего клуба. Мы уверены, что наше сотрудничество с таким сильным партнером как ПСБ позволит нам и дальше развивать это направление работы, а также расширит географию клиентов банка и болельщиков красно-синих по всей стране»,— отметил Михаил Фролов, руководитель CRM и программы лояльности ПФК ЦСКА .

*Кешбэк 100% на первую покупку доступен только для новых клиентов банка. Коэффициенты начисления кешбэка: 7% за операции оплаты товаров или услуг в торговых организациях, осуществляющих деятельность под брендом ПФК ЦСКА и на территории стадиона «ВЭБ Арена»; 5% за операции оплаты товаров или услуг в торговых организациях, осуществляющих свою деятельность в категориях: «Кафе, рестораны, фастфуд» (МСС-коды 5811, 5812, 5813, 5814); «Спортивные товары»(МСС-коды 5941, 5655, 7941, 7997, 5996, 5940); «Развлечения» (МСС-коды 7832, 7996); 1% за прочие операции оплаты товаров или услуг в торговых организациях. Кешбэк начисляется бонусными баллами БитКони при суммарных покупках по карте от 5000 / мес., максимальное количество баллов – 5000. Баллы БитКони обмениваются на призы впечатления от ПФК ЦСКА 1 балл = 1 БитКони или на рубли 1 балл = 1 . Клиент не может менять категории с повышенным начислением кешбэка. Каталог призов ПФК ЦСКА. Банк не несет ответственность за МСС-коды, присвоенные торговым организациям. Подробнее — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 09.12.2024.

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