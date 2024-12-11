В Прикамье токари лидируют в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий

С начала 2024 года в Пермском крае самые высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях для токарей — за год они выросли на 19% и достигли 175, 6 тыс. Руб. в месяц за полный рабочий день. При этом спрос на этих специалистов за последний год вырос на 31%. Такие данные приводит Авито-работа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий оказалась профессия шлифовщика. Средняя предлагаемая зарплата на этой позиции составила 149,1 тыс. тыс., что на 39% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на этих специалистов — +30% за год.

Профессия арматурщика оказалась на третьем месте в списке. Соискателям предлагали в среднем около 146,5 тыс. руб. Это на 83% больше, чем годом ранее. За неполный 2024 год вакансий для арматурщиков стало на 72% больше, чем было в прошлом году.