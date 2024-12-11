Суд в Москве заочно арестовал признанную иноагентом экоактивистку Чирикову

Коптевский райсуд Москвы заочно арестовал руководительницу проекта «Активатика» и главу движения «Экооборона» Евгению Чирикову (объявлена иностранным агентом) по делу о распространении фейков про российскую армию (ч.1 ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Экоактивистка покинула Россию в 2015 году, она объявлена в федеральный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Чирикова (объявлена в РФ иностранным агентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Чирикова (объявлена в РФ иностранным агентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Уголовное дело против нее было возбуждено в середине июля. По информации столичного управления СКР, Евгения Чирикова (объявлена иностранным агентом) опубликовала видео, в котором «содержится заведомо ложная информация о действиях вооруженных сил России, против мирного населения Украины». Также против экоактивистки возбуждены дела по статьям о создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), руководстве террористическим сообществом (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), финансировании террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Эти уголовные дела связаны с участием экоактивистки в признанном в РФ нежелательной организацией «Форуме свободной России». По этим делам также проходит шахматист Гарри Каспаров (объявлен иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков и бывший исполнительный директор движения «Солидарность» Иван Тютрин (оба объявлены иностранными агентами). Все они были заочно арестованы в апреле 2024 года.