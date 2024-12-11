В Кургане направили на благоустройство после ремонтов теплосетей 98 млн рублей

В 2024 году Курганская генерирующая компания (КГК) направила на восстановление благоустройства после проведенных ремонтов на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения 98 млн руб. Асфальт восстановили на 366 участках, сообщает пресс-служба организации.

На данный момент 93 объекта отсыпают щебнем, они будут отремонтированы в мае, после начала работы заводов по производству асфальта. Как отмечают в КГК, снизить количество раскопок и повреждений объектов благоустройства поможет только обновление трубопроводов. Так, до капитального ремонта основного магистрального трубопровода по улице Максима Горького с поворотом на улицу Новая во время подготовки к зиме в 2022 и 2023 годах по улице Максима Горького проводились постоянные раскопки. Сейчас, по данным КГК, трубопроводы выдерживают испытания с первого раза, и восстанавливать тротуары, дороги и бордюры нет необходимости.

Виталина Ярховска