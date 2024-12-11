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«МТС-Юрент» купил белорусского разработчика электросамокатов Eleven

Кикшеринговый сервис «МТС (MOEX: MTSS)-Юрент» приобрел интеллектуальную собственность и разработки белорусской компании Eleven. Сотрудники продолжат работать в RnD-центре объединенной компании, который будет функционировать на базе Eleven.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Предполагается, что обновленная модель самоката будет представлена в 2025 году, передает «РИА Новости» информацию «МТС-Юрент». RnD-центр станет базой для локализации производства компонентов электросамокатов в России. Объединенная компания будет разрабатывать электросамокаты и другие виды шерингового транспорта и технологии для шеринга. Стоимость сделки не раскрывается.

Eleven с 2019 года работает как оператор шеринга самокатов и разрабатывает решения для кикшерингового бизнеса. Как отмечается в сообщении «МТС-Юрент», белорусская компания «реализует полный цикл разработки устройств», в том числе промышленный дизайн, прототипирование, разработку программного обеспечения, организацию и поддержку производства на торговых площадках.

О росте аварийности с участием пользователей кикшеринга — в материале «Ъ» «СИМ не свой».

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