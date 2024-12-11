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Коммерсантъ FM
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Акции Alphabet подскочили в цене после презентации квантового процессора Willow

По итогам вчерашних биржевых торгов в США акции технологической корпорации Alphabet (материнская компания Google) выросли в цене на 6%. Так инвесторы отреагировали на представленный накануне квантовый чип под названием Willow, разработанный в Alphabet.

Компания заявляет, что новый процессор за пять минут способен решить задачу, на решение которой у самых быстрых современных компьютеров ушло бы десять септиллионов лет. Процессор на 100 кубитов создавался около десяти лет и может использоваться для технологий с применением искусственного интеллекта, для создания «суперкомпьютеров», научных разработок, поиска и проверки новых формул и т. д.

Аналитики объясняют позитивную реакцию фондового рынка тем, что новый продукт Alphabet приближает коммерческое использование квантовых технологий. «Процессор Willow — это большой шаг к коммерциализации квантовых вычислений,— цитирует Bloomberg аналитика инвесткомпании Baird Колина Себастиана.— Внедрение таких технологий может иметь огромное значение не только для многих отраслей экономики, но и для систем обработки данных и национальной безопасности».

Почему бюджетное финансирование квантовых технологий в России будет сокращаться — в материале «И сбоку квантик».

Евгений Хвостик

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