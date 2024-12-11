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Коммерсантъ FM
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Индекс Мосбиржи опускался ниже 2500 пунктов

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) на открытии торгов просел ниже 2510 пунктов, в моменте он опускался до 2499 пунктов (–0,65% к предыдущему закрытию). Индекс РТС снижается на 0,54%, до 790 пунктов. В лидерах снижения — бумаги двух крупнейших девелоперов — ПИК (–1,84%, 379 руб. за акцию) и «Самолет» — (–1,46%, 877,5 руб. за акцию).

На 11:20 также падают акции «Транснефти» (–1,94%, 934 руб.) и «Ростелекома» (–1,89%, 378,7 руб.). В лидерах роста были «Полюс» (+1,26%, 14 962,5 руб.), МКБ (+0,82%, 7,87 руб.), обыкновенные (+0,54%, 81,49 руб.) и привилегированные (+0,66%, 84 руб.) «Мечела», бумаги «Сургутнефтегаза» (+0,42%, 55,74 руб.).

Юань растет к рублю на Мосбирже на 13 коп., до 13,83 руб., казахстанский тенге — на 3 коп., до 19,8 руб., белорусский рубль — на 17 коп., до 29,56 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Что брокеры ждут от российского фондового рынка в 2025 году — в материале «Ъ FM» «Индексу Мосбиржи пересчитывают перспективы».

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