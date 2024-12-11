Пермская мэрия требует снести пристрой к многоквартирному дому в Балатово

Администрация Индустриального района Перми обратилась в краевой арбитражный суд с иском к ИП Анне Игнатовой. Согласно карточке дела, суд принял рассмотрение иска, его обоснованность проверят 14 января 2025 года. В своем заявлении районная управа требует признать незаконным сооружение и обязать его снести. В качестве соответчиков привлечены арендаторы магазина – ООО «Агроторг» (Пятерочка»), АО «Киви», два ИП.

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К какому объекту есть претензии у администрации, в решении не говориться. Ранее управа обращалась в суд к госпоже Ингатовой. В речь шла о пристрое с торцов многоквартирного 5-тиэтажного дома по адресу ул. Советской армии, 3. Два помещения площадью 439,5 кв.м. и 1022.6 кв. м, объединены между собой в единое помещение, в них размещены супермаркет «Пятерочка», магазин «Автозапчасти». Еще 10 лет назад власти района добились решения о сносе указанных объектов в районном суде. Тогда их владельцем был Михаил Игнатов, в дальнейшем уступивший их Анне Игнатовой.

Администрация требовала запретить эксплуатировать пристрой. По мнению чиновников, использованием и эксплуатацией этих нежилых помещений, в состав которых входит самовольно возведенный пристрой, может быть причинен вред жизни и здоровью неопределенного круга лиц, находящихся в помещении. Указанные объекты возведены в отсутствие проектной документации, разрешения на строительство, в эксплуатацию в соответствии с требованиями Градкодекса не вводились, говорилось в решение суда.