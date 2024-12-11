В Березовке определились кандидаты на должность главы округа
На пост главы Березовского округа будут претендовать действующий глава муниципалитета Игорь Чайкин и председатель комитета образования администрации округа Светлана Мезенцева. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняла конкурсная комиссия по выборам главы округа.
Игорь Чайкин.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Главу муниципалитета изберут 19 декабря на заседании местной думы.
Игорь Чайкин возглавляет территорию с ноября 2005 года. В декабре 2019 года местная дума вновь утвердила его в должности главы округа сроком на пять лет.